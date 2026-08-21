Платные трассы будут передавать полный набор данных о проезде: что изменится в дорожном законодательстве с 1 сентября 2026 года

Минтранс обновляет требования к дорожной диагностике и квалификации специалистов. С 1 сентября 2026 данные о проезде по платным трассам будут передаваться в систему по единому стандарту.

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу обновленные требования к диагностике автомобильных дорог, квалификации профильных специалистов и порядку обработки данных владельцами платных магистралей. Изменения направлены на повышение прозрачности дорожной отрасли и удобство пользователей.

В документы будут включать актуальные параметры трасс, материалы фотофиксации и обоснованные рекомендации по проведению ремонтных работ. В Минтрансе отметили, что такой подход позволит эффективнее контролировать формирование и целевое использование средств дорожных фондов.

Также ведомство актуализировало квалификационные требования к специалистам, которые отвечают за организацию дорожного движения. Кроме того, для владельцев платных дорог устанавливается единый перечень обязательных данных для передачи в систему. В него войдут номер транспортного средства, время и место проезда, уникальный идентификатор и фотофиксация.

В Минтрансе уточнили, что изменения позволят владельцам автомобилей получать информацию о проезде и оплачивать задолженности через Госуслуги более удобно.