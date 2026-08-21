Какие ежемесячные доплаты не учитывают при расчете средней зарплаты: ответ Роструда

Для расчета средней заработной платы учитываются все виды выплат, предусмотренные системой оплаты труда.

Онлайнинспекция дала разъяснения по ситуации: бухгалтерия при расчете средней зарплаты не учла ежемесячную доплату, ссылаясь на то, что она не установлена системой оплаты труда на предприятии, а фактически является бонусом к оплате труда.

Правомерен ли такой расчет, спросил пользователь.

«Правомерен, если ежемесячная доплата действительно не предусмотрена системой оплаты труда работодателя», — пояснил Роструд.

Зарплата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда (ст. 135 ТК).

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат – ч. 2 ст. 139 ТК.