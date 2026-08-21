Эксперт перечислил недвижимость, на которую проще получить скидку в 2026 году

При слабом спросе и высоких ставках застройщики сталкиваются с большим объемом непроданных квартир и наращивают акции и спецпредложения.

Рынок жилья остается в сложной ситуации. Об этом «Клерку» рассказал главный аналитик Циана Алексей Попов. Для восстановления спроса необходимы более доступные ипотечные условия — снижение ставок ниже 12% при стабильных ценах и умеренно позитивной экономической динамике.

«Число новых ЖК последний год лишь немного увеличивается. Но их объемы существенно меньше цифр 2023-2024, да и восстановление активности по выводу новинок — это лучше дефицита предложения на рынке. Срок действия разрешительной документации ограничен, поэтому новые проекты появляются и на фоне слабого спроса», — сказал Алексей Попов.

Ситуация с большим количеством непроданных квартир — до 40% в уже сданных домах — заставляет застройщиков активнее конкурировать за покупателя. По словам Попова, компаниям придется усиливать продажи готового жилья, соперничать с инвесторами и предлагать более привлекательные ипотечные программы, включая частичное субсидирование ставок.

«Скидок, акций, спецпредложений уже сейчас стало больше обычного. От 40 до 60% лотов на сайтах ЖК представлены с двумя ценами — со скидкой и исходной, "зачеркнутой". стало проще и торговаться в офисах продаж. Особенно тем, кто приходит туда без ипотеки, или с большим первым взносом», — отметил эксперт.

Также выгодные условия могут получить те, кто приобретает жилье вместе с машиноместом или кладовкой.

Недавно мы писали, что застройщики столкнулись с рекордным падением спроса, из-за чего в новостройках остается нераспроданным 45% жилья.