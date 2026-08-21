С 1 сентября в России появится новый вычет по НДФЛ

Россияне смогут оформить налоговый вычет по договорам долгосрочных сбережений с лимитом возврата до 500 тыс.

Новая налоговая льгота позволит вернуть часть НДФЛ с суммы взносов по договорам добровольного страхования жизни, которые заключили с 1 января 2025 года. Воспользоваться правом на вычет смогут налоговые резиденты России, оформившие полис на срок от десяти лет.

Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

Размер возврата зависит от ставки НДФЛ, которую применяет налогоплательщик. В расчет принимают взносы, уплаченные как за самого человека, так и за его супруга, детей или близких родственников.

«Суть государственной льготы заключается в том, что люди смогут вернуть уплаченный налог с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При этом, если договор страхования оформляется в пользу детей, максимальная планка для расчета вычета будет еще выше — до 500 тысяч рублей», — добавила Голубцова.

Договор долгосрочного страхования жизни позволяет формировать накопления и защищать семейный бюджет при непредвиденных проблемах со здоровьем. Взносы по таким программам можно вносить как регулярно, так и единовременно.