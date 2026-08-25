Налоговики назвали способы подтверждения доходов для физлиц, ИП и самозанятых

Для подтверждения полученного дохода налогоплательщики - физлица подают справку по форме 2-НДФЛ. Она подтверждает доходы физлица и сумму уплаченного НДФЛ.

Справка может понадобиться для оформления кредита, налогового вычета, визы, опекунства, пособий, больничных, расчета пенсии и в других случаях, пишут налоговики.

Как получить справку:

в «ЛК физлица» в разделе «Доходы» или на Госуслугах;

у работодателя , который в соответствии со ст. 62 ТК обязан по заявлению работника выдать справку в течение 3 рабочих дней;

в центре занятости или учебном заведении, если получают пособия, пенсии и стипендии (справка о суммах полученного пособия, пенсии, стипендии).

ИП подтверждают свои доходы копиями налоговых деклараций 3-НДФЛ или по УСН, заверенных налоговой.

Самозанятые могут запросить справку через приложение «Мой налог».

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