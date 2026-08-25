Письмо Роструда: можно ли снизить квартальную премию за опоздания

Премию можно снизить из-за нарушений дисциплины, если это прописано в условиях премирования.

В компании положением о премировании предусмотрена премия за высокие показатели в работе по итогам квартала. В трудовых договорах премия не предусмотрена.

Роструду задали вопрос — такая премия будет частью зарплаты или поощрением, и можно ли не платить ее работнику в связи с систематическими опозданиями на работу.

Если премия установлена положением о премировании и связана с показателями работы, то она входит в систему оплаты труда, указал Роструд в письме от 29.07.2026 № ТЗ/5709-6-1. По своей правовой природе это стимулирующая выплата.

Дисциплинарное взыскание за проступок работника может быть основанием, чтобы снизить эту премию, но это должно быть предусмотрено в системе премирования.

При этом после уменьшения премии зарплата не должна уменьшиться более чем на 20%, уточнило ведомство.

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