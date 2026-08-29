Россияне рассказали, как часто просят у незнакомцев скидочные карты на кассах
Ради выгоды 81% опрошенных регистрируются в программах лояльности.
51% опрошенных россиян обращаются к незнакомым людям на кассе за картой лояльности.
Такие результаты показало исследование платежного сервиса «Апельсин».
«Ради выгоды респонденты готовы зарегистрироваться в программе лояльности (87%) и установить приложение магазина (81%). Около половины опрошенных (51%) просят карту лояльности у незнакомого человека на кассе, 43% — публикуют отзывы в соцсетях, а 38% — принимают участие в реферальных программах», — говорится в исследовании.
Для покупателей важны цены при онлайн-заказах. Так, 62% россиян хотя бы раз приобретали лишний товар ради выгоды, а 55% добавляли ненужные вещи в корзину для получения бесплатной доставки. Около 63% опрошенных предпочитают совершать покупки глубокой ночью, чтобы найти наиболее выгодную стоимость билетов, отелей или товаров на маркетплейсах.
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