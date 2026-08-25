С 1 сентября Росфинмониторинг «подключается» к СБП и QR-кодам: почему бухгалтерам пора проверять договоры, а не паниковать. Выпуск № 110 подкаста «Налоговое утро»
С 1 сентября 2026 года вступает в силу закон № 461-ФЗ, который дает Росфинмониторингу прямой доступ к данным Национальной системы платежных карт.
Документ дает Росфинмониторингу прямой доступ к данным Национальной системы платежных карт (НСПК). Звучит так, будто ведомство теперь сможет читать комментарии к каждому переводу через СБП или сканировать каждый универсальный QR-код на кассе прямо в режиме реального времени.
Но пока паниковать рано, а вот проверить наличие закрывающих документов — самое время. Рассказываем в подкасте, к чему стоит готовиться бухгалтеру.
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