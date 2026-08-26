Доступ Росфинмониторинга к данным о переводах не приведет к блокировкам – пресс-служба

Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года начнет получать данные о переводах по картам «Мир» и через СБП для борьбы с отмыванием денег.

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит доступ к сведениям о переводах по картам «Мир», об операциях в СБП и платежах через единый QR-код.

Для реализации этих полномочий ведомство будет взаимодействовать с Национальной системой платежных карт (НСПК). Получение данных в режиме реального времени повысит оперативность работы службы при проведении антиотмывочных мероприятий.

«Изменения направлены на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации, которую получает Росфинмониторинг», — пояснила пресс-служба ведомства.

Финразведка будет получать платежную информацию, связанную с денежными переводами, что повысит перативность проводимых Росфинмониторингом мероприятий.

Блокировку закон не предусматривает. Действие нового закона не принесет гражданам каких-либо неудобств, заверили представители ведомства.