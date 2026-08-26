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📉 Число вакансий сократилось на 18% в 2026 году

Спрос на персонал снизился практически во всех отраслях экономики.

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Наиболее заметная отрицательная динамика наблюдается в строительстве, проектировании и недвижимости (–18%), а также в промышленности и производстве (–17%).

В сфере туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания количество вакансий уменьшилось на 15%, в ретейле — на 14%, в транспортно-логистическом секторе — на 10%. Об этом сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

«В целом по рынку труда РФ вакансий стало меньше на 18%. Сокращение спроса на персонал характерно практически для всех отраслей, однако процент снижения отличается», — уточнили в пресс-службе сервиса.

Несмотря на общую тенденцию, лидером по потребности в кадрах остается розничная торговля. На втором месте – промышленность, которая испытывает дефицит квалифицированных специалистов, добавили эксперты.

Автор

КУБ2Б
Бухгалтерский аутсорсинг

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