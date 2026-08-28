Малому бизнесу расширят возможности найма по срочным трудовым договорам

С 1 сентября 2026 года для большинства субъектов малого предпринимательства расширят возможности найма сотрудников по срочным трудовым договорам. Лимит численности работников для применения такого правила увеличится с 35 до 70 человек.

Сейчас статья 59 ТК РФ позволяет малому бизнесу заключать срочные трудовые договоры по соглашению сторон, если численность работников не превышает 35 человек. С 1 сентября 2026 года этот порог увеличится до 70 сотрудников, рассказала «Клерку» генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Для розничной торговли и бытового обслуживания лимит останется прежним — не более 20 сотрудников. На средние и крупные компании новое правило не распространяется.

При этом увеличение лимита не отменяет общих требований к срочным договорам. Работодатель должен указать срок договора и обстоятельства, которые стали основанием для его заключения. Одна из распространенных ошибок — оформление временной работы там, где трудовые отношения фактически носят постоянный характер.

«Например, компания нуждается в менеджере. Эта должность есть в штатном расписании, сотрудник работает на ней несколько лет, но работодатель каждый год перезаключает с ним срочный договор. Так он нарушает законодательство», — пояснила Агаева.

Пересматривать уже заключенные срочные договоры из-за поправок работодателям не потребуется. Однако компаниям стоит проверить свой статус субъекта МСП, численность работников, основания и сроки действующих договоров.

Если суд установит, что оснований для ограничения срока работы не было, договор могут признать бессрочным. Если сотрудника к этому моменту уже уволили из-за истечения срока договора, работодателю придется восстановить его и выплатить средний заработок за время вынужденного прогула.

За нарушения также предусмотрена административная ответственность по ст. 5.27 КоАП. Штраф для должностных лиц может достигать 20 тыс. рублей, для ИП — 10 тыс. рублей, для организаций — 100 тыс. рублей.