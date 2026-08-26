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Госзакупки
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Вышел конспект вебинара «Госзакупки 2026» с видео

Эксперт разбирает, как участвовать в тендерах и не потерять деньги из-за изменений в законодательстве, кассовых разрывов и ошибок при исполнении контрактов. А также — казначейское сопровождение, РНП, требования к российским товарам и способы снизить финансовые и контрактные риски.

3 открытия

Когда рынок нестабилен, бизнес начинает искать точки опоры. Одно из направлений, которое стоит рассмотреть, — госзакупки. Они дают бизнесу шанс на долгосрочное планирование, низкие риски и возможности для роста и поддержки МСП благодаря прозрачным правилам и цифровым инструментам.

Выпустили подробный конспект вебинара «Госзакупки 2026: изменения, казначейское сопровождение и РНП», где разобрали:

  • что изменилось в госзакупках за последний год;

  • чем важно присутствие в РРПП и реестре российского ПО;

  • пошаговый план для новичков;

  • секреты успешного участия. 

👉Читать конспект в Клерк.Системе

Спикер: Елена Ярушкина, к. э. н., доцент, главный бухгалтер, эксперт по независимой оценке квалификации специалистов финансового рынка, продюсер-методолог Центра обучения Клерк.

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