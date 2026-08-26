Вышел конспект вебинара «Госзакупки 2026» с видео

Эксперт разбирает, как участвовать в тендерах и не потерять деньги из-за изменений в законодательстве, кассовых разрывов и ошибок при исполнении контрактов. А также — казначейское сопровождение, РНП, требования к российским товарам и способы снизить финансовые и контрактные риски.