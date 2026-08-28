Слуцкий предложил снизить налоги для многодетных ИП
Многодетным предпринимателям могут снизить ставки по УСН.
Депутаты от ЛДПР разработали модельный законопроект, который позволит регионам снизить налоговую нагрузку для бизнесменов, воспитывающих трех и более детей. Инициатива призвана поддержать семейный бюджет предпринимателей, которые несут расходы как на развитие дела, так и на содержание детей.
Об этом написал в своем ТГ канале лидер партии Леонид Слуцкий.
«Родителю, который ведет свое дело, нужно и бизнес сохранить, и семью обеспечить. Аренда, зарплаты, закупки и налоги — с одной стороны. Продукты, одежда, кружки и лекарства для детей — с другой. И все это один семейный бюджет», — отметил Слуцкий.
Предлагается установить для многодетных ИП ставку 1% при объекте налогообложения «доходы» и 5% — при объекте «доходы минус расходы».
Сейчас НК уже позволяет регионам снижать ставки по УСН для отдельных категорий налогоплательщиков, но единого подхода для многодетных родителей на федеральном уровне пока нет.
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