Каждый третий россиянин сталкивался с предвзятостью на работе из‑за внешности

Чаще всего негатив проявлялся при выполнении рабочих задач и на собеседовании, а поводом становились внешний вид, лишний вес и неформальная одежда.

64% респондентов заявили, что не сталкивались на работе с предвзятым отношением из-за внешности. Однако 17% испытывали это неоднократно, а 19% — один‑два раза. Женщины сообщали о таких ситуациях чуть чаще мужчин.

Среди тех, кто сталкивался с предвзятостью, 68% отметили, что это происходило в процессе работы, 59% — при приеме на работу или собеседовании. Еще 24% сталкивались с негативом при продвижении по карьерной лестнице, 17% — при увольнении или сокращении. Об этом сказано в исследовании Работа.ру.

Главными причинами негативной реакции работодателей участники исследования назвали общий внешний вид (54%), избыточный вес (25%), неформальную или неопрятную одежду (23%). Яркая прическа или цвет волос становились поводом для предвзятости в 12% случаев, татуировки и пирсинг — в 9%.

Предвзятость нередко отражалась на карьере: 28% респондентов сообщили, что им отказали в приеме на работу, 20% получали выговор или критику, 18% предпочли сменить место работы. При этом 27% отметили, что ситуация никак не повлияла на их карьерную траекторию.

Реакция на предвзятое отношение также различалась. 56% предпочли проигнорировать ситуацию, 23% попытались изменить внешний вид, 4% подали жалобу в трудовую инспекцию или суд.