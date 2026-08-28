Минтруд объяснил, как определять срок годности дежурных СИЗ

Нормативные сроки эксплуатации СИЗ не могут превышать сроки, указанные в ЛНА организации.

Минтруд в письме от 21.07.2026 № 15-2/ООГ-1263 ответил на вопрос о том, как правильно определять срок годности дежурных СИЗ, в каком именно документе на СИЗ (сертификат, паспорт, руководство по эксплуатации) этот срок предусмотрен.

Сроки носки и эксплуатации СИЗ определяют по правилам, утвержденным приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н. На основании Правил работодатель утверждает нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам организации.

Нормативные сроки эксплуатации СИЗ не могут превышать сроков, указанных в Нормах.

Кроме того, правила не предусматривают продление этих сроков, подчеркнул Минтруд.