Через роуминг ЭДО начали передавать черновики документов

Компании смогут заранее готовить документы и передавать их контрагентам, даже если они пользуются услугами разных операторов ЭДО. Это должно сократить ручное заполнение документов и количество ошибок.

В сервисах электронного документооборота появилась поддержка межоператорского обмена черновиками документов. В «Контур.Диадоке» продуктивный обмен уже работает с «Тензором» и НТССофт, с другими операторами технология проходит тестирование.

Черновик — это заранее подготовленный, но еще не подписанный документ. Одна сторона заполняет известные ей сведения и передает его контрагенту, который может дополнить данные и отправить документ. Раньше такой сценарий был доступен преимущественно компаниям, работающим через одного оператора.

Как рассказал «Клерку» руководитель проектной группы «Контур.Диадока» Роман Акимов, для бизнеса межоператорский обмен позволяет сохранить привычный процесс работы с документами без перехода контрагентов на один сервис ЭДО.

Роман Акимов «Для бизнеса это важно: не нужно менять оператора или перестраивать процесс только ради того, чтобы контрагенты могли совместно подготовить документ»

По его словам, заранее заданная структура документа также позволяет снизить количество ошибок при заполнении.

Сейчас через роуминг можно передавать черновики УПД, счетов-фактур, накладных, актов, электронных транспортных накладных и заказов-заявок с поддерживаемыми настройками редактирования.

С июля 2026 года технология поддерживает межоператорский обмен черновиками УПД, электронных транспортных накладных и заказов-заявок. В августе перечень расширили за счет поручений экспедитору, экспедиторских и складских расписок. На первом этапе через роуминг можно передавать черновики только первых титулов документов.