Супруги военнослужащих смогут заверять сделки с недвижимостью у командиров

Семьям военных не придется обращаться к нотариусу, если его нет на территории отдаленных гарнизонов.

27 августа 2026 года кабмин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить удостоверять согласие на сделки с имуществом у командования, если в отдаленных гарнизонах отсутствуют нотариусы.

Поправки внесут в п. 3 ст. 35 Семейного кодекса.

Командиры частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений получат право заверять согласие военнослужащего или его супруги на сделки, требующие государственной регистрации или нотариальной формы. Такое согласие будет юридически приравнено к нотариально удостоверенному.

На необходимость изменений указал Конституционный суд в постановления от 30 октября 2025 года № 36-П. Суд признал неконституционным действующий порядок, который обязывает обращаться к нотариусу в условиях его фактического отсутствия в отдаленной местности.

В пояснительной записке к проекту указано, что текущие ограничения создают препятствия при совершении сделок, в том числе в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военных.

Предлагается установить единый порядок удостоверения согласия для всех видов сделок с имуществом, независимо от их целей