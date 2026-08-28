Супруги военнослужащих смогут заверять сделки с недвижимостью у командиров
Семьям военных не придется обращаться к нотариусу, если его нет на территории отдаленных гарнизонов.
27 августа 2026 года кабмин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить удостоверять согласие на сделки с имуществом у командования, если в отдаленных гарнизонах отсутствуют нотариусы.
Поправки внесут в п. 3 ст. 35 Семейного кодекса.
Командиры частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений получат право заверять согласие военнослужащего или его супруги на сделки, требующие государственной регистрации или нотариальной формы. Такое согласие будет юридически приравнено к нотариально удостоверенному.
На необходимость изменений указал Конституционный суд в постановления от 30 октября 2025 года № 36-П. Суд признал неконституционным действующий порядок, который обязывает обращаться к нотариусу в условиях его фактического отсутствия в отдаленной местности.
В пояснительной записке к проекту указано, что текущие ограничения создают препятствия при совершении сделок, в том числе в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военных.
Предлагается установить единый порядок удостоверения согласия для всех видов сделок с имуществом, независимо от их целей
Начать дискуссию