Эксперт объяснил, почему субсидированные ставки от застройщиков не стали массовым инструментом

Рост предложений субсидированной ипотеки не привел к увеличению числа сделок. Алексей Попов рассказал, что такие программы дороги для девелоперов и пока не могут стать массовыми.

Главный аналитик Циана Алексей Попов рассказал «Клерку», что субсидированные ставки по ипотеке пока не оказывают заметного влияния на структуру спроса. По его словам, несмотря на рост числа подобных предложений у застройщиков, доля ипотечных сделок в Москве в июле снизилась до 55% против 60% в июне.

«Именно сделок по ним не очень много. Во всяком, случае этот тренд (рост числа таких опций "на витрине") пока не привел к росту доли ипотечных сделок», — сказал Алексей Попов.

Эффект субсидирования зависит от срока кредита. При длительном обслуживании переплата может быть значительной, но при сроке 5-7 лет схема выглядит для многих заемщиков выгоднее аренды.

«Эта схема применяется (с частичным завышением цены) только для тех, кто хочет ей воспользоваться. Тех, кто хочет взять ипотеку по рыночной ставке или готов купить за наличные, это не коснется», — уточнил эксперт.

Говоря о рисках перегрева рынка, Попов отметил, что массового применения субсидированных ставок пока нет. Такие программы доступны лишь компаниям с достаточным финансовым ресурсом или аффилированным с банками, а сами схемы обходятся девелоперам дорого.

«Поэтому до "массового применения" этой программы еще далеко (да и сама она достаточно дорого обходится девелоперам, т.к. приходится компенсировать большой разрыв в величине ставки)», — добавил Попов.

Также он порекомендовал покупателям внимательно сравнивать платежи по разным программам и просчитывать сценарии возможного рефинансирования, чтобы избежать переплаты.

Недавно мы писали, что московские девелоперы на 20-30% увеличили число субсидированных ипотек.