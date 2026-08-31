Расходы на привлечение клиентов растут в шесть раз быстрее инфляции

С 2022 по 2025 год стоимость привлечения клиентов в перформанс-рекламе росла значительно быстрее общего уровня цен. Разрыв между динамикой CPA и накопленной инфляцией составил 120 п.п.

За три года агрегированный индекс CPA вырос на 144%, тогда как накопленная инфляция в России за тот же период составила около 24%. Это следует из исследования Media Instinct Group, с которым ознакомился «Клерк».

В анализ вошли шесть категорий: фармацевтика, финансы, ОСАГО и автомобили, электроника, косметика и уход, недвижимость. За базовый уровень исследователи приняли показатель 2022 года — 1. В 2023 году индекс CPA вырос до 1,64, в 2024-м — до 2,16, а в 2025-м достиг 2,44.

Показатель отражает общий тренд по рассматриваемым категориям, а не среднюю стоимость привлечения одного клиента в рублях или ситуацию в отдельном сегменте.

В Media Instinct Group связывают рост стоимости привлечения в том числе с изменением поискового поведения пользователей. По оценке компании, доля классического веб-поиска снизилась с 98% в 2015 году до 65% в 2025-м, а в 2026 году может сократиться до 57%.

«Разрыв настолько большой, что на длинной дистанции стоимость привлечения клиента будет становиться все менее приемлемой для бизнеса. Эта динамика ограничивает возможности стратегии, при которой компания концентрирует маркетинговые инвестиции исключительно на перформанс-инструментах и откладывает инвестиции в бренд», — отметил управляющий партнер Media Instinct Prime Александр Сироватский.

Компании с низкой узнаваемостью бренда, по оценке исследователей, сильнее зависят от перформанс-инструментов и могут сталкиваться с более высокой стоимостью привлечения. Данные за 2026 год в расчет индекса не включались.