Россияне стали отказываться от работы без официального оформления
Среди тех, кто работает без оформления 48% соглашаются на разовые подработки.
Около 70% опрошенных жителей россиян не готовы трудиться без заключения договора, а четверть респондентов никогда не соглашались на неофициальную занятость.
Такие результаты показало исследование цифровой платформы Ventra Go.
При этом за последний год треть россиян получали предложения о работе только на основании устных договоренностей.
Главными причинами отказа от «серой» занятости стали:
страх не получить заработанные деньги (38%);
проблемы с налоговой (36%);
сложности при разрешении споров с заказчиком (33%);
проблемы с подтверждением официального дохода (18%).
Среди тех, кто все же допускает работу без оформления, 48% объясняют это разовым характером подработки, а 33% готовы пойти на такой шаг только при наличии высокого доверия к заказчику.
При выборе легальной занятости для 40% опрошенных ключевым фактором является заранее зафиксированный размер оплаты, а для 30% — четкое закрепление графика и сроков выплат.
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