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Трудовые отношения
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Россияне стали отказываться от работы без официального оформления

Среди тех, кто работает без оформления 48% соглашаются на разовые подработки.

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Около 70% опрошенных жителей россиян не готовы трудиться без заключения договора, а четверть респондентов никогда не соглашались на неофициальную занятость.

Такие результаты показало исследование цифровой платформы Ventra Go.

При этом за последний год треть россиян получали предложения о работе только на основании устных договоренностей.

Главными причинами отказа от «серой» занятости стали:

  • страх не получить заработанные деньги (38%);

  • проблемы с налоговой (36%);

  • сложности при разрешении споров с заказчиком (33%);

  • проблемы с подтверждением официального дохода (18%).

Среди тех, кто все же допускает работу без оформления, 48% объясняют это разовым характером подработки, а 33% готовы пойти на такой шаг только при наличии высокого доверия к заказчику.

При выборе легальной занятости для 40% опрошенных ключевым фактором является заранее зафиксированный размер оплаты, а для 30% — четкое закрепление графика и сроков выплат.

Автор

Александр Максимкин

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