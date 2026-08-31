Россияне стали отказываться от работы без официального оформления

Среди тех, кто работает без оформления 48% соглашаются на разовые подработки.

Около 70% опрошенных жителей россиян не готовы трудиться без заключения договора, а четверть респондентов никогда не соглашались на неофициальную занятость.

Такие результаты показало исследование цифровой платформы Ventra Go.

При этом за последний год треть россиян получали предложения о работе только на основании устных договоренностей.

Главными причинами отказа от «серой» занятости стали:

страх не получить заработанные деньги (38%);

проблемы с налоговой (36%);

сложности при разрешении споров с заказчиком (33%);

проблемы с подтверждением официального дохода (18%).

Среди тех, кто все же допускает работу без оформления, 48% объясняют это разовым характером подработки, а 33% готовы пойти на такой шаг только при наличии высокого доверия к заказчику.

При выборе легальной занятости для 40% опрошенных ключевым фактором является заранее зафиксированный размер оплаты, а для 30% — четкое закрепление графика и сроков выплат.