ВС разъяснил, когда кредитный договор нельзя признать недействительной сделкой

Факт похищения денег мошенниками сам по себе не делает кредит недействительным — суды должны выяснить, осознавал ли заемщик условия сделки и действовал ли он разумно.

Верховный Суд рассмотрел жалобу банка на решения нижестоящих инстанций, которые признали недействительным кредитный договор жителя Краснодарского края Беслана Камкии. Он утверждал, что оформил заем под влиянием мошенников, а полученные средства были похищены неизвестными лицами. Суды согласились с доводами истца и освободили его от обязанности погашать долг и проценты.

Банк настаивал, что заемщик лично подписал договор в офисе, не сообщал о каком‑либо принуждении и несколько месяцев добровольно исполнял обязательства, что свидетельствует о его заинтересованности в получении кредита. Об этом сказано на сайте ВС.

Коллегия по гражданским делам ВС указала, что суды должны были установить, действовал ли заемщик в состоянии обмана или заблуждения, а также выяснить, заключил бы он договор, если бы разумно и объективно оценивал ситуацию и знал о реальном положении дел. Эти обстоятельства являются ключевыми при решении вопроса о недействительности сделки.