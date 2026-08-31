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Обзор судебной практики
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ВС разъяснил, когда кредитный договор нельзя признать недействительной сделкой

Факт похищения денег мошенниками сам по себе не делает кредит недействительным — суды должны выяснить, осознавал ли заемщик условия сделки и действовал ли он разумно.

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Верховный Суд рассмотрел жалобу банка на решения нижестоящих инстанций, которые признали недействительным кредитный договор жителя Краснодарского края Беслана Камкии. Он утверждал, что оформил заем под влиянием мошенников, а полученные средства были похищены неизвестными лицами. Суды согласились с доводами истца и освободили его от обязанности погашать долг и проценты.

Банк настаивал, что заемщик лично подписал договор в офисе, не сообщал о каком‑либо принуждении и несколько месяцев добровольно исполнял обязательства, что свидетельствует о его заинтересованности в получении кредита. Об этом сказано на сайте ВС.

Коллегия по гражданским делам ВС указала, что суды должны были установить, действовал ли заемщик в состоянии обмана или заблуждения, а также выяснить, заключил бы он договор, если бы разумно и объективно оценивал ситуацию и знал о реальном положении дел. Эти обстоятельства являются ключевыми при решении вопроса о недействительности сделки.

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