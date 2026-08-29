ЦБ увеличит лимиты выдачи займов наличными для МФО и ломбардов

Микрофинансовые организации смогут выдавать по одному договору до 100 тыс. рублей наличными, а ломбарды — до 200 тыс. рублей. Сейчас для них действует единый лимит в 50 тыс. рублей.

Банк России планирует увеличить предельные суммы займов, которые МФО и ломбарды могут выдавать наличными из кассы. Соответствующие изменения содержатся в проекте указания регулятора.

Для микрофинансовых организаций лимит по одному договору вырастет в два раза — с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Для ломбардов его увеличат в четыре раза — до 200 тыс. рублей.

Одновременно для МФО и ломбардов планируют повысить общий дневной лимит операций с наличными из кассы — с 1 млн до 2 млн рублей.

Изменения затронут также кредитные потребительские и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. Максимальная сумма наличных по одному договору займа для них вырастет с 300 тыс. до 1 млн рублей, а дневной лимит — с 2 млн до 4 млн рублей.

Пока изменения не утверждены. Банк России принимает предложения и замечания по проекту до 11 сентября 2026 года.