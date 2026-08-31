Топливо есть на 83,5% АЗС, но бензин — только на 62,5% заправок

Дефицит топлива усиливается из-за сезонного спроса аграриев и строителей, а также рисков атак на НПЗ. Ажиотаж может спать в октябре 2026, но полная стабилизация ожидается не ранее ноября.

В августе на 83,5% российских АЗС в наличии был хотя бы один вид топлива, при этом бензин можно было купить на 62,5% заправочных станций.

Аналитики компании «ОМТ Консалт» провели мониторинг доступности топлива на более чем 16 тыс. АЗС по всей России. Показатель наличия бензина и дизеля колебался от 82% в начале месяца до 84% в остальные дни, что свидетельствует о стабильной, но несколько ухудшившейся по сравнению с июлем ситуации. Об этом пишут «Известия».

На станциях вертикально-интегрированных компаний (ВИНК) топливо было в 94,4% случаев, тогда как в независимом сегменте показатель составил 73%. Разрыв в доступности эксперты связывают с сокращением биржевых продаж и приоритетным снабжением собственных сетей нефтекомпаний.

Региональная картина неоднородна: самый высокий уровень обеспеченности топливом зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе (90%), самый низкий — в Южном, Северо-Кавказском и Сибирском округах (79%). Специалисты объясняют это разницей в логистике, близостью к мощностям нефтеперерабатывающих заводов и состоянием запасов.

«В каждом регионе своя глубина, структура и динамика дефицита. Даже между двумя соседними регионами могут быть существенные отличия», — сказал директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Дефицит вызван сезонным пиком спроса со стороны аграриев и строителей, а также рисками атак на НПЗ. Ожидается, что ажиотаж пойдет на спад в октябре, однако полная стабилизация поставок возможна не ранее ноября.