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Криптовалюта
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Депутат предлагает прятать от «неквалов» рекламу инвестиций в криптоактивы

Аксаков считает, что нельзя позиционировать крипту как средство оплаты товаров и услуг.

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что доступ к таким рекламным материалам должен открываться только после подтверждения статуса «квала».

По аналогии с контентом, который требует проверки возраста, реклама должна быть «размыта» для широкой аудитории.

«Реклама инвестиций в другие криптоактивы, которые могут приобретать только "квалы", в сети должна быть размыта, и увидеть ее сможет лишь человек, подтвердивший свою квалификацию — по аналогии с информацией, требующей подтверждения возраста», — заявил Аксаков.

Запрет на продвижение криптоплощадок и брокеров не вводился, однако позиционировать криптовалюту как средство оплаты товаров и услуг нельзя, уверен он.

В открытой рекламе можно упомниать только те цифровые валюты, которые доступны на биржевых торгах для неквалифицированных инвесторов, пояснил парламентарий.

Автор

Александр Максимкин
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