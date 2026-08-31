Аутсорсер не спасет ваш бизнес. И не должен

Давайте начистоту. Основной массив клиентов бухгалтерского аутсорсинга - это не просто малый бизнес, а наимельчайший. ИП-одиночка, магазин у дома, салон красоты. Налоговые реформы вынуждают их искать бухгалтера, желательно дешево и с намеком на гарантии. Аутсорс в этом смысле - палочка-выручалочка. Но есть одно «но», о котором клиент даже не догадывается.

Я скажу это громко, чтобы иллюзии развеялись, как утренний туман.

Аутсорсер продаёт вам строго определённый список услуг. По прейскуранту. Всё, что за его пределами, - не его забота. И это не жадность, это профессиональные границы. Ему плевать, что кроме бухгалтерии вашей крови хотят напиться ещё с десяток ведомств, которыми он и не думает заниматься. Клиент приходит, подписывает договор и спит спокойно, уверенный, что все щели в его доме заткнуты. А зря. Ветрище-то дует!

Представьте: фискальный накопитель на кассе тихо и мирно истек. Касса встала. Бизнес парализован. Вы в панике звоните аутсорсеру: «Спасайте!» А он разводит руками: «Сфигали теперь я отслеживаю сроки ККТ? Этого у меня в договоре нет». И вы остаётесь с пустой кассой и потерянной выручкой.

Или вот эквайринг. Ваш банк берёт 3% с каждой транзакции. Соседний банк предлагает 1,5% и терминал в подарок. Аутсорсер знает об этом. Но ему всё равно. Он не сравнивает, не анализирует, не ищет лучших условий. Он считает вашу выручку, но ему глубоко наплевать, сколько вы теряете на комиссии. За год набегает 300 тысяч рублей, которые вы просто выкинули в воздух. А он даже бровью не повёл - не его зона.

Воинский учёт. Вы не подписали договор на его ведение, и аутсорсер молчал, как партизан. Потому что это не его компетенция. Приходит проверка - вы получаете штраф. Он не сказал вам ни слова, и это честно по договору, но вы думаете, что по отношению к вашему бизнесу это свинство. Но нет, виноваты вы. Потому что не выяснили, что вам это нужно.

Архивная база. Ваша бухгалтерская база лежит в облаке, за которое вы платите. Аутсорсер мог бы забрать её себе бесплатно. Предложит он вам это? Вряд ли. Он продолжит работать в вашей базе, а вы будете платить. Это не мошенничество, это просто бизнес. Это ваша задача - знать, где лежат ваши данные, а не надеяться на чужую заботу о вашем кошельке.

Изменения в законодательстве. Появляется новый порядок маркировки, новые требования к вывескам или правила для общепита. Аутсорсер в лучшем случае кинет вам письмо: «Коллеги, обратите внимание, с такого-то числа меняется то-то». И всё. Он не будет вникать, настраивать, изучать последствия. Он продал учёт, а не консалтинг.

«А что штатный бухгалтер?» - спросите вы. Если умный - то же самое. Штатный тоже не будет вникать в эквайринговые тарифы, сроки накопителей или пожарную безопасность. Он закроет только те щели, что прописаны в его должностной инструкции. Остальные дыры останутся зиять. Так что разницы нет. Проблема не в аутсорсере или штатнике. Проблема в ваших ожиданиях, которые капитально не совпадают с реальностью.

Капитану корабля виднее. Не ждите от бухгалтера любой формации решения всех проблем по организации бизнеса. Экологический сбор, охрана труда, локальные акты по пожарке, лицензирование, сертификация, маркировка, техобслуживание касс, переговоры с банками - это всё не про бухгалтера. Это про вас. Про владельца. Про капитана этого корыта.

И если вы надеетесь, что аутсорсер, которому вы платите за учёт и отчётность, будет думать за вас обо всём остальном, вы жестоко ошибаетесь. Он не будет. Он не обязан. Он не умеет. И не должен уметь. Его профессия - считать налоги, сдавать отчёты и проверять первичку. А ваша профессия - быть капитаном. И капитан обязан знать, что происходит в каждом отсеке, проверять каждую щель и затыкать каждую дыру.

Поэтому, принимая на работу штатного или заключая договор с аутсорсером, честно спросите: «Какие вопросы я упускаю? Что я не знаю?» И если ответ вас не устроит, не обижайтесь. Просто нанимайте тех, кто закроет эти дыры. Отдельно. За отдельные деньги. Потому что никто не сделает вашу работу за вас. Даже если вы щедро заплатили за «всё включено».