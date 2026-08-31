Регионы могут обязать снизить стоимость проезда для пенсионеров до 50-70% тарифа

Сейчас льготы для пенсионеров на транспорт сильно различаются по регионам, и ЛДПР предлагает законодательно закрепить единые скидки на муниципальные и пригородные маршруты, чтобы устранить эту диспропорцию.

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, который обяжет регионы обеспечить льготный проезд для людей пенсионного возраста на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Инициатива призвана устранить неравенство в мерах социальной поддержки, которые сейчас сильно различаются в зависимости от субъекта РФ.

Согласно проекту, стоимость проезда на муниципальных и межмуниципальных маршрутах не должна превышать 50% от максимального регулируемого тарифа. Также предлагается закрепить за регионами обязанность предоставлять льготы на пригородные поезда, где цена билета не должна быть выше 70% от установленной стоимости.

«ЛДПР против подобной несправедливости — все люди, трудившиеся на благо нашей страны и поднимавшие отечественную экономику в непростые времена, должны получать полноценную поддержку от государства. Гарантии для наших бабушек и дедушек не должны зависеть от места прописки», — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Сейчас в одних регионах действуют льготы для всех пенсионеров, в других — только для отдельных категорий, например, инвалидов или ветеранов, а в ряде субъектов такие меры поддержки отсутствуют вовсе. Ранее на «Клерке» выходили материалы о расширении социальных гарантий для пожилых людей и изменениях в региональном законодательстве.