Фармацевты и дворники стали самыми дефицитными профессиями в ЦФО

Кадровый дефицит в ЦФО усиливается. Фармацевты, дворники и работники розницы востребованы сильнее всего, а в Тульской области нехватка затрагивает врачей, строителей и широкий спектр рабочих специальностей.

Фармацевт‑провизор и дворник оказались наиболее дефицитными профессиями в регионах Центрального федерального округа.

По данным сервиса hh.ru, кадровый голод в розничной торговле выражен сильнее всего — в среднем 2,1 резюме на одну вакансию. В топ дефицитных профессий ЦФО (без учета Москвы) вошли также продавец‑консультант, администратор магазина и повар.

«В целом по округу больше всего выражен кадровый голод на данный момент в розничной торговле (2,1 резюме на одну вакансию). Топ профессий с наибольшим кадровым дефицитом, ЦФО без Москвы, 2026: фармацевт-провизор, дворник, продавец-консультант, администратор магазина, повар», — сказано в исследовании.

Наибольший дефицит кадров наблюдается в Тульской области, где работодатели испытывают острую нехватку врачей, фармацевтов, строителей, рабочих, поваров, агентов и управленцев. По оценке аналитиков, спрос на сотрудников в ряде сфер значительно превышает предложение, что усиливает конкуренцию за специалистов.