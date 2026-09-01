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Налоги, взносы, пошлины
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Налоговики рассказали, кому и как нужно отчитаться за пользование объектами животного мира

ФНС уточнила, что отчетность по форме КНД 1114005 подается только при выдаче разрешений, а сбор за пользование объектами животного мира уплачивается физлицами и ИП непосредственно при получении разрешения.

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В преддверии сезона охоты ФНС напомнила компаниям и ИП об обязанности уплачивать сбор за пользование объектами животного мира и своевременно представлять отчетность по форме КНД 1114005.

Информацию о выданных разрешениях на добычу животных, суммах и сроках уплаты сбора обязаны подавать юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения. Именно они выдают разрешения, данные о которых должны отражаться в отчетности. Об этом сказано на сайте ФНС.

Отчетность по форме КНД 1114005 подают ежемесячно не позднее 20‑го числа месяца, следующего за отчетным. Если в конкретный период разрешения физлицам не выдавались, сведения направлять не требуется. С 1 января 2026 года организации представляют отчетность по месту нахождения, а ИП‑охотопользователи — по месту регистрации.

Государственные органы, которые выдают разрешения юридическим лицам и ИП, также обязаны передавать сведения о выданных бланках разрешений в налоговые органы — не позднее 20‑го числа каждого месяца.

Сбор за пользование объектами животного мира уплачивается физлицами, включая ИП, при получении разрешения на добычу. Платеж может быть внесен через единый налоговый платеж.

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