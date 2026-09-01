Как вернуть излишне уплаченную госпошлину: полный список документов для налоговой

Для возврата госпошлины нужно направить заявление по форме КНД 1122030 и приложить судебный акт, платежные документы и корректно заполненные реквизиты.

ФНС разъяснила порядок возврата излишне уплаченной госпошлины, напомнив о необходимости подавать заявление по форме КНД 1122030 и предоставлять полный комплект подтверждающих документов.

Заявление о возврате государственной пошлины надо подавать по рекомендованной форме, утвержденной приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД‑7‑8/1133@. Документ направляется либо в налоговый орган по месту нахождения суда, рассматривавшего дело, либо по месту учета плательщика. Об этом сказано на сайте налоговой.

Для возврата госпошлины необходимо предоставить полный пакет документов на бумажном носителе: подлинник справки или определения суда о возврате, либо надлежащим образом заверенную копию судебного акта, а также копии платежных документов. Электронный судебный акт признается равнозначным бумажному только при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи.

При заполнении заявления важно корректно указать все реквизиты: ИНН, КПП или ФИО, сумму к возврату, ОКТМО, данные платежного документа, КБК, реквизиты банковского счета и код получателя (1 — юрлицо, 2 — физлицо, 3 — бюджетная организация).

Заявление можно подать в течение трех лет со дня вступления в силу судебного акта, являющегося основанием для возврата излишне уплаченной суммы. Срок возврата составляет один месяц со дня подачи заявления.