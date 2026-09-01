ФНС: право на налоговый вычет зависит от наличия облагаемого НДФЛ дохода, а не от текущего трудоустройства
Налоговая служба напомнила перечень доходов, позволяющих вернуть НДФЛ за прошлые периоды.
Налоговики разъяснили, действительно ли нельзя получить вычет, если человек официально не трудоустроен.
«Право на вычет зависит не от факта текущей занятости, а от наличия дохода, облагаемого НДФЛ в том году, за который вы заявляете вычет», — сообщили представители ФНС.
К таким доходам относятся:
основная налоговая база (зарплата, доходы от сдачи недвижимости в аренду и другие);
доходы от продажи имущества;
доходы, непосредственно связанные с участием в СВО;
доходы в виде оплаты труда работникам в районах Крайнего Севера
Если человек уволился, но был официально трудоустроен, то право на налоговый вычет сохраняется — потому что ранее платили НДФЛ. Возврат НДФЛ возможен по расходам, понесенным в год, когда был доход в виде заработной платы.
Например, работник уволился в 2024 году, других доходов из списка выше не было. Если обратиться за налоговым вычетом в 2026 году, то его можно получить по расходам за 2024 и 2023 годы, уточнили налоговики.
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