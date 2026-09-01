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НДФЛ
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ФНС: право на налоговый вычет зависит от наличия облагаемого НДФЛ дохода, а не от текущего трудоустройства

Налоговая служба напомнила перечень доходов, позволяющих вернуть НДФЛ за прошлые периоды.

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Налоговики разъяснили, действительно ли нельзя получить вычет, если человек официально не трудоустроен.

«Право на вычет зависит не от факта текущей занятости, а от наличия дохода, облагаемого НДФЛ в том году, за который вы заявляете вычет», — сообщили представители ФНС.

К таким доходам относятся:

  • основная налоговая база (зарплата, доходы от сдачи недвижимости в аренду и другие);

  • доходы от продажи имущества;

  • доходы, непосредственно связанные с участием в СВО;

  • доходы в виде оплаты труда работникам в районах Крайнего Севера

Если человек уволился, но был официально трудоустроен, то право на налоговый вычет сохраняется — потому что ранее платили НДФЛ. Возврат НДФЛ возможен по расходам, понесенным в год, когда был доход в виде заработной платы.

Например, работник уволился в 2024 году, других доходов из списка выше не было. Если обратиться за налоговым вычетом в 2026 году, то его можно получить по расходам за 2024 и 2023 годы, уточнили налоговики.

Автор

Игорь Вахромов
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