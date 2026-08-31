Банк России допускает снижение цели по инфляции ниже 4% после 2028 года

Цель от инфляции в 4% остается актуальной, но в перспективе может быть пересмотрена. ЦБ считает, что более низкая инфляция улучшит условия для инвестиций и сделает курс рубля более стабильным.

Банк России подтвердил, что продолжает таргетировать инфляцию вблизи 4%, но допускает возможность снижения уровня цели в будущем. В Основных направлениях Единой государственной денежно-кредитной политики сказано, что выбор целевого ориентира должен учитывать особенности российской экономики, доверие к политике регулятора и объективную достижимость показателя.

«Банк России стремится поддерживать инфляцию вблизи 4% и оценит целесообразность снижения уровня цели в будущем», — сказано в документе.

Регулятор подчеркивает, что за годы таргетирования инфляции удалось укрепить доверие к политике и заякорить ожидания профессиональных участников рынка. По данным опросов, инфляция 4% и ниже воспринимается населением и бизнесом как «комфортная».

Модельные оценки, проведенные на данных 2015-2021 годов, также показывают наличие пространства для снижения цели. Более низкий ориентир, по мнению ЦБ, может способствовать формированию более устойчивых инфляционных ожиданий, снижению долгосрочных процентных ставок и улучшению условий для инвестиций.

Риски дефляции при снижении цели не усиливаются, а волатильность относительных цен в экономике уже уменьшилась. Кроме того, более низкая цель приблизит российский ориентир к уровню инфляции в странах‑партнерах и крупнейших развивающихся экономиках, которые продолжают снижать свои цели по мере накопления опыта таргетирования.

При этом ЦБ подчеркивает, что не рассматривает повышение цели по инфляции. В документе говорится, что более высокий ориентир привел бы к росту инфляционных ожиданий, повышению процентных ставок, усилению неопределенности и снижению привлекательности рубля как средства сбережения.

Обзор денежно‑кредитной политики, в рамках которого будет оцениваться возможность изменения цели, завершится в 2028 году. До этого времени регулятор продолжит обсуждение вопроса с бизнесом, экспертами, общественными организациями и органами власти.