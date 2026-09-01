В России могут ввести выплату неработающим родителям в размере МРОТ

Мера призвана поддержать семьи, в которых один из родителей не работает, чтобы заниматься воспитанием ребенка.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить выплату для матерей и отцов, которые ухаживают за детьми до достижения ими трехлетнего возраста. Размер пособия должен соответствовать МРОТ в регионе проживания семьи.

«Считаю необходимым принятие инициативы, направленной на установление ежемесячной выплаты для матерей и отцов, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, в случае если этот родитель не работает», — заявил Миронов.

Обращение с инициативой о введении «родительской зарплаты» депутат направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

По мнению автора инициативы, такая поддержка обеспечит родителям доход не ниже минимального уровня и позволит им самостоятельно заниматься воспитанием детей без риска остаться без средств к существованию. Депутат считает, что это станет стимулом для рождения вторых и последующих детей в российских семьях.