Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
💯 Бесплатная диагностика знаний ребенка в 100балльном репетиторе 💯
Социальные пособия
Читать 1 мин

В России могут ввести выплату неработающим родителям в размере МРОТ

Мера призвана поддержать семьи, в которых один из родителей не работает, чтобы заниматься воспитанием ребенка.

412 просмотров14 открытий

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить выплату для матерей и отцов, которые ухаживают за детьми до достижения ими трехлетнего возраста. Размер пособия должен соответствовать МРОТ в регионе проживания семьи.

«Считаю необходимым принятие инициативы, направленной на установление ежемесячной выплаты для матерей и отцов, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, в случае если этот родитель не работает», — заявил Миронов.

Обращение с инициативой о введении «родительской зарплаты» депутат направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

По мнению автора инициативы, такая поддержка обеспечит родителям доход не ниже минимального уровня и позволит им самостоятельно заниматься воспитанием детей без риска остаться без средств к существованию. Депутат считает, что это станет стимулом для рождения вторых и последующих детей в российских семьях.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка