В реестр работодателей с нелегальной занятостью можно попасть из-за одного сотрудника

Даже один работник без правильно оформленного трудового договора может стать причиной включения работодателя в реестр Роструда. Риск возникает и при работе с самозанятыми и по договорам ГПХ, если отношения фактически признают трудовыми.

В реестр работодателей с нелегальной занятостью компанию или ИП включают не за любое нарушение трудового законодательства. Основанием становится вступившее в силу постановление по ч. 4 ст. 5.27 КоАП, рассказал «Клерку» член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов.

Речь идет об уклонении от оформления трудового договора, нарушении требований к его заключению, а также о случаях, когда договор ГПХ фактически регулирует трудовые отношения.

Риск возникает и при работе с ИП или самозанятыми. Например, если человек формально оказывает услуги, но фактически выполняет постоянную трудовую функцию, работает по графику и подчиняется внутреннему распорядку компании.

Для включения в реестр достаточно нарушения в отношении одного работника. При этом сама переквалификация договора ГПХ или договора с самозанятым еще не означает автоматического попадания работодателя в реестр. Сначала должно появиться основание для привлечения к административной ответственности.

«Оспаривается не само включение в реестр напрямую, а именно постановление, которое стало его основанием. Если суд отменит это постановление, у Роструда исчезнет юридическое основание для записи», — объяснил Баранов.

Работодатель может не получить отдельного уведомления непосредственно о внесении в реестр. Однако о постановлении по административному делу он, как правило, знает и может его обжаловать. После отмены постановления запись должны исключить из реестра.

Само включение в реестр не означает нового отдельного штрафа. При этом сведения находятся в открытом доступе, поэтому их могут увидеть контрагенты, банки и потенциальные партнеры.

Если работодатель повторно допустит аналогичное нарушение, ответственность будет строже. По ч. 5 ст. 5.27 КоАП штраф для организаций составляет от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для ИП — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей. Должностному лицу может грозить дисквалификация на срок от одного года до трех лет.