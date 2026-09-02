Военнослужащим после мобилизации дадут преимущество при сокращении штата с 1 сентября 2026 года

Работники, которые завершили военную службу и вернулись к трудовым обязанностям, с 1 сентября будут иметь преимущественное право остаться на работе при сокращении, если их квалификация и производительность не уступают коллегам.

С 1 сентября 2026 года сотрудники, которые вернулись к работе после военной службы по мобилизации, контракту или в качестве добровольцев, официально войдут в перечень льготных категорий, имеющих преимущественное право остаться на работе при сокращении штата.

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала, что ранее такое право распространялось только на другие льготные категории работников, а вернувшиеся со службы не имели подобной защиты. Теперь они официально включены в перечень, что, по словам эксперта, является расширением социальной поддержки и инструментом трудовой интеграции граждан после службы.

«Таким образом, это не просто дублирование уже существующей нормы, а целенаправленное расширение льготной категории для социальной защиты и трудовой интеграции граждан, вернувшихся с военной службы», — сказала Татьяна Подольская.

Преимущество действует при условии равной производительности труда и квалификации. Если эти показатели у других сотрудников выше, работодатель обязан оставить на работе именно их, подчеркнула Подольская.