Володин призвал скорректировать постановление об учете животных

После большого числа жалоб на правила учета животных Госдума рекомендовала правительству пересмотреть документ, подчеркнув, что регулирование должно быть ориентировано на поддержку людей, а не на создание дополнительных проблем.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в парламент поступает большое количество жалоб на применение постановления правительства от 5 апреля 2023 года № 550. Документ устанавливает правила учета животных, перечень видов и сроки выполнения требований.

По словам Володина, правительству нужно скорректировать постановление или отменить часть его положений, поскольку они вызывают затруднения у жителей и требуют дополнительного обсуждения с сельскими жителями, депутатами и экспертами.

«Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами. После чего посмотреть, надо ли принимать такие решения», — сказал Вячеслав Володин.

Также он добавил, что такие министерства, как Минсельхоз и Минэкономразвития, должны были заранее подумать о последствиях своих решений, если их задача — заботиться о людях, а не создавать им дополнительные проблемы.

Недавно мы писали, что россияне приносят кур в МФЦ из-за новых правил учета домашней птицы.