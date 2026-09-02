Эксперт разъяснила, когда при запуске новой деятельности не нужны правки в уставе

Открытая формулировка в уставе освобождает от его изменения при добавлении кодов ОКВЭД.

Компания планирует заниматься дополнительным видом деятельности.

В Уставе он не заявлен, но указано, что ООО вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. В выписке из ЕГРЮЛ указан только основной вид деятельности, дополнительные не указаны.

Нужно ли вносить изменения в Устав и вносить дополнительные коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ, если основной вид деятельности останется без изменений, объяснила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Наталья Васильева «В данной ситуации вносить изменения в устав не нужно, но потребуется внести изменения в ЕГРЮЛ, указав в нем новые дополнительные коды видов деятельности.»

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Наталья Васильева.