Эксперт разъяснила, когда при запуске новой деятельности не нужны правки в уставе
Открытая формулировка в уставе освобождает от его изменения при добавлении кодов ОКВЭД.
Компания планирует заниматься дополнительным видом деятельности.
В Уставе он не заявлен, но указано, что ООО вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. В выписке из ЕГРЮЛ указан только основной вид деятельности, дополнительные не указаны.
Нужно ли вносить изменения в Устав и вносить дополнительные коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ, если основной вид деятельности останется без изменений, объяснила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».
Эксперт Клерка
«В данной ситуации вносить изменения в устав не нужно, но потребуется внести изменения в ЕГРЮЛ, указав в нем новые дополнительные коды видов деятельности.»
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Наталья Васильева.
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