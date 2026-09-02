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ФСБУ Аренда
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Как работать с ФСБУ 25/2018: ключевые правила учета аренды и лизинга для бухгалтера

Калькуляторы «Клерка» упрощают расчеты бухгалтерам арендатора и арендодателя.

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Стандарт ФСБУ 25/2018 применяется во всех случаях, когда из договора понятно, что одна сторона предоставляет другой имущество за плату во временное пользование.

Стандарт обязаны применять:

  • Арендаторы и лизингополучатели — компании, которые берут в коммерческий наем недвижимость, офисы, автомобили, спецтехнику или оборудование;

  • Арендодатели и лизингодатели — компании, которые сдают собственное или выкупленное имущество в аренду.

Применение ФСБУ 25/2018 на практике вызывает множество вопросов у бухгалтеров, так как стандарт требует проведения сложных финансовых вычислений:

  • Определение ставки дисконтирования. Если в договоре лизинга скрытая ставка не указана, арендатору приходится рассчитывать ее самостоятельно или использовать ставку привлечения заемных средств (процент по аналогичным кредитам), что часто требует обоснования перед аудиторами;

  • Расчет приведенной стоимости платежей;

  • Учет плавающих и переменных платежей;

  • Регулярные пересчеты при изменении условий. Любая индексация арендной платы, изменение срока договора или намерения выкупить имущество требуют полной переоценки обязательства по аренде и корректировки стоимости ППА;

  • Различия с налоговым учетом.

Сервисы «Клерка» помогут бухгалтерам с расчетами.

Рассчитать обязательства по договору лизинга по ФСБУ 25/2018 можно с помощью Калькулятора обязательств по лизингу по ФСБУ 25/2018. Сервис поможет определить ставку, проценты, погашение обязательства и остаток задолженности по графику платежей.

Нужно ввести условия договора лизинга: аванс при заключении договора, размер платежа и периодичность и другие данные.

При помощи Калькулятора обязательств по аренде по ФСБУ 25/2018 можно рассчитать обязательства по аренде согласно стандарту. Калькулятор определит приведенную стоимость арендных платежей, проценты, погашение обязательства и остаток задолженности по графику.

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