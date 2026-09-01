Кому из предпринимателей нужен универсальный QR-код с 1 сентября

С 1 сентября универсальный платежный код становится обязательным не для всех компаний и ИП. Требования вводят поэтапно в зависимости от банка и выручки продавца.

Предприниматель не всегда сможет потребовать от обслуживающего банка немедленно подключить универсальный QR-код с 1 сентября 2026 года. На первом этапе новые требования распространяются только на определенные категории банков и их крупных торговых клиентов, рассказал «Клерку» юрист, партнер Адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников.

Для остальных продавцов предусмотрен поэтапный переход. С 1 сентября 2027 года требования начнут действовать для бизнеса с выручкой свыше 30 млн рублей, а с 1 сентября 2028 года — с выручкой от 20 млн рублей. Исключения предусмотрены, в частности, для небольших торговых точек с выручкой до 5 млн рублей и территорий без устойчивого доступа к интернету.

Если банк технически еще не готов предоставить универсальный QR-код, бизнесу стоит направить письменный запрос. У банка можно уточнить, распространяются ли требования на конкретного клиента, подключен ли он к необходимой инфраструктуре НСПК, потребуется ли менять настройки эквайринга и когда появится возможность использовать новый код.

Переходный период и отсутствие регуляторных санкций за несвоевременное внедрение механизма сами по себе не освобождают банк от обязательств перед клиентом, которые предусмотрены договором.

«Стоит проверить тарифы и технические регламенты: предусмотрена ли интеграция новых платежных инструментов, кто отвечает за настройку кассы или сайта, понадобится ли отдельное заявление, дополнительное соглашение или обновление программного обеспечения», — рекомендует Лучников.

При техническом сбое со стороны банка перед покупателем за организацию приема оплаты по-прежнему отвечает продавец. Уже в отношениях с банком бизнес сможет разбираться с причиной сбоя, ответственностью за простой и возможным возмещением убытков в соответствии с условиями договора.

При этом универсальный QR-код не запрещает использовать другие способы оплаты. Предприниматель сможет продолжить принимать наличные, банковские карты и другие доступные способы расчетов.

Перед наступлением очередного этапа перехода бизнесу стоит проверить свою выручку и сроки, с которых на него распространяются требования, уточнить готовность банка и проверить договор эквайринга. Также стоит заранее убедиться, что кассовое оборудование или сервис для онлайн-платежей поддерживает необходимые изменения.