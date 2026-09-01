Рынок рекламы на Smart TV в России может вырасти вдвое в 2026 году

Бизнес увеличивает расходы на рекламу на подключенных к интернету телевизорах. Одновременно рекламодатели требуют точнее оценивать, сколько покупок и других целевых действий приносят такие кампании.

Российский рынок CTV-рекламы в 2026 году может увеличиться примерно в два раза, прогнозирует медиатех-компания Visible. По разным экспертным оценкам, по итогам 2025 года объем этого сегмента составлял от 10,5 до 15,5 млрд рублей.

Рост рекламных бюджетов Visible фиксирует и среди собственных клиентов. В первом полугодии 2026 года они направили на CTV-рекламу на 15–30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эта статистика отражает динамику клиентов компании, а не всего российского рынка.

CTV (Connected TV) — реклама, которую показывают на телевизорах и других устройствах, подключенных к интернету. К этому сегменту относятся, например, размещения в приложениях Smart TV, онлайн-кинотеатрах и OTT-сервисах.

Рост рынка обострил вопрос оценки эффективности таких размещений. По результатам исследования Visible CTV Navigator 2026, 76% рекламодателей называют атрибуцию и трекинг одной из ключевых проблем CTV-рекламы. Бизнесу важно понимать не только охват кампании, но и привела ли реклама к посещению сайта, установке приложения, регистрации или покупке.

«Мы ожидаем, что в 2026 году сегмент может удвоиться независимо от методики оценки его текущего объема. Ключевое условие такого роста — управляемая атрибуция», — заявил CEO Visible Дмитрий Солопов.

На этом фоне компания инвестировала 200 млн рублей в развитие платформы post-view-аналитики. Она сопоставляет рекламные показы на CTV-устройствах с последующими действиями пользователей на сайтах и в мобильных приложениях.

Рекламодатель может выбрать период от одного часа до 30 дней, в течение которого действие пользователя будет связываться с просмотренной рекламой. Это позволяет отделить эффект кампании от конверсий, которые могли произойти независимо от нее.

Аналитический контур Visible охватывает около 7 млн домохозяйств, объединяет более 40 источников трафика и ежемесячно обрабатывает свыше 100 млн рекламных показов.