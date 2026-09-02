Эксперт рассказала, когда работодатель может не платить премии с 1 сентября 2026

Если премия зависит от объективных показателей, то право на доплату возникает при достижении этих показателей.

Новые правила с 1 сентября 2026 года не делают премию обязательной выплатой. Имеет значение, как сформулирована система премирования.

Если выплата зависит от объективных показателей — объема продаж, количества закрытых задач, выполнения производственного плана — то право на премию возникает при достижении этих показателей, рассказала «Клерку» гендиректор сервиса GdeRabota.ru Екатерина

Агаева.

Так считает и Конституционный суд (Постановление от 17 марта 2026 года № 15-П). Стимулирующие выплаты обусловлены выполнением работником определенных требований и показателей. Работодатель не может установить произвольные правила — все критерии должны быть прозрачны и объективны.

Поэтому, если в положении о премировании будет написано «премия выплачивается при выполнении KPI на 120%», то работодатель может ее не начислить при невыполнении условий. Но формулировка «работодатель выплачивает премию по своему усмотрению» создает намного больше правовых рисков.

Согласно ст. 139 ТК, при расчете среднего заработка учитываются выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, в том числе премии и вознаграждения.

Но недостаточно назвать выплату премией и автоматически включить ее в расчет. Нужно смотреть на основание выплаты, систему оплаты труда, период за который она начислена, и правила Постановления № 540, уточнила эксперт.

Если сейчас бизнес меняет систему оплаты труда, Агаева рекомендует проверить, как нововведения повлияют на отпускные, командировочные и другие выплаты, размер которых зависит от среднего заработка.