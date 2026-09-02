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Путин назвал чушью сообщения о новой волне мобилизации

Президент РФ опроверг слухи о возможном проведении мобилизационных мероприятий после сентябрьских выборов.

1 сентября 2026 года Владимир Путин прокомментировал слухи о предстоящей мобилизации на пресс-конференции в Бишкеке.

«Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию», — сказал президент РФ.

Ранее подготовку к мобилизации в России опровергал Песков.

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