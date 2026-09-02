Путин назвал чушью сообщения о новой волне мобилизации
Президент РФ опроверг слухи о возможном проведении мобилизационных мероприятий после сентябрьских выборов.
1 сентября 2026 года Владимир Путин прокомментировал слухи о предстоящей мобилизации на пресс-конференции в Бишкеке.
«Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию», — сказал президент РФ.
Ранее подготовку к мобилизации в России опровергал Песков.
Комментарии2
Не, ну, а чо? В Бишкеке, может, и не будет...
Именно поэтому с осени в Казахстан просто так не въедешь? Совпадение? Не думаю.