Путин назвал чушью сообщения о новой волне мобилизации

Президент РФ опроверг слухи о возможном проведении мобилизационных мероприятий после сентябрьских выборов.

1 сентября 2026 года Владимир Путин прокомментировал слухи о предстоящей мобилизации на пресс-конференции в Бишкеке.

«Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию», — сказал президент РФ.

Ранее подготовку к мобилизации в России опровергал Песков.