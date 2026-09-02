Юрист объяснил, когда работодатель может вызвать сотрудника без его согласия

Работник не обязан отвечать на сообщения начальника в нерабочее время, если это не оформлено как сверхурочная работа или дежурство, заявил адвокат Сергей Жорин.

ТК разграничивает рабочее время и период отдыха, поэтому требования руководителя всегда быть на связи не создают для сотрудника законной обязанности отвечать на звонки и сообщения после окончания смены.

Игнорирование таких запросов не считается дисциплинарным проступком, если иное не предусмотрено трудовым договором или графиком.

«Отказ от общения в нерабочее время, если работа или дежурство надлежащим образом не оформлены, не должен рассматриваться как дисциплинарный проступок», — пояснил глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.

Привлечение к работе в нерабочее время требует письменного согласия сотрудника. Исключение составляют лишь чрезвычайные ситуации, такие как аварии или стихийные бедствия, когда работодатель может вызвать человека без его согласия.

Любая переработка должна быть зафиксирована и оплачена в повышенном размере. Даже при ненормированном рабочем дне сотрудник не обязан быть доступен круглосуточно: такой режим предполагает лишь эпизодическое привлечение к задачам за пределами графика, за что полагается дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех календарных дней, добавил эксперт.