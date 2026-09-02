Калинин: в сентябре 2026 года сформируют реестр пострадавших селлеров для господдержки

Правительство готовит реестр пострадавших селлеров, который позволит предпринимателям претендовать на налоговые льготы и поддержку, тогда как бизнес и маркетплейсы прорабатывают страхование от военных рисков.

В сентябре 2026 года сформируют реестр селлеров, которые пострадали от атак на инфраструктуру маркетплейсов, что позволит предпринимателям получить государственную поддержку.

Список пострадавших компаний станет основой для предоставления льгот тем, кто лишился товаров из-за террористических атак, но сохранил налоговые обязательства. Об этом «Известиям» рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин.

Правительство уже утвердило для таких предпринимателей отсрочку по уплате налогов сроком на один год. Накопленную задолженность разрешили погашать в течение следующих 12 месяцев, начиная с июля 2027 года.

Александр Калинин отметил, что сейчас разрабатывают механизм страхования от военных рисков. В середине августа Wildberries и Ozon совместно со страховыми компаниями начали предлагать селлерам соответствующие продукты.

При этом глава «Опоры России» подчеркнул надо доработать несколько вопросов. Например, пока неясно, каким образом будет рассчитываться порог в 5% и насколько оперативно заработает механизм. Он подчеркнул, что предприниматели платят налоги ежемесячно, поэтому решения должны приниматься быстро, а сама мера поддержки — работать четко.