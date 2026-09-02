Минтранс объяснил, как водителям работать с электронными накладными без интернета

Водители смогут предъявлять электронные накладные даже без интернета — достаточно заранее сохранить или распечатать QR‑код.

Заместитель министра транспорта Борис Ташимов рассказал, что водители могут предъявлять электронную транспортную накладную даже при отсутствии интернета. Для этого достаточно заранее сохранить QR‑код на телефоне или распечатать его — проверка документа возможна и офлайн.

«Если связи в момент предъявления QR-кода действительно нет — сохраненный на телефоне или заранее распечатанный QR-код можно предъявить и без интернета», — сказал Борис Ташимов.

Он добавил, что при объективном отсутствии связи действует исключение: оформление накладной на бумаге в таких условиях законно. Аналогичное правило распространяется на перевозку военных и специальных грузов, операции в регионах с чрезвычайным положением, сделки с иностранными контрагентами и личные перевозки физлиц.

С 1 сентября 2026 года все участники грузоперевозок обязаны оформлять электронные перевозочные документы через государственную информационную систему ГИС ЭПД. В электронном виде стали обязательными транспортная накладная, заказ и заявка при автомобильных перевозках, железнодорожная и авиационная грузовые накладные, а также экспедиторские документы.

До марта 2027 года за использование бумажных накладных штрафовать не будут, ограничатся устным замечанием.