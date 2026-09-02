Разработчикам ИИ предложили компенсировать до половины инвестиций через налоговые льготы

Создателям российских ИИ‑моделей могут предоставить инвестиционные налоговые вычеты до 20 млрд рублей, возможность учитывать расходы в трехкратном размере и снизить ставку страховых взносов до 7,6%.

Для компаний, которые создают национальные и суверенные большие фундаментальные модели искусственного интеллекта, планируют ввести льготы. В том числе инвестиционные вычеты, пониженные страховые взносы и особый порядок учета расходов.

Одной из ключевых мер может стать ежегодный региональный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в размере расходов на создание ИИ‑модели. Порог льготы предлагается установить на уровне до 20 млрд рублей на организацию до 2030 года, при условии что объем инвестиций будет в пять раз выше суммы вычета. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на предложения АНО «Цифровая экономика», которые направили в Минцифры.

Механизм также могут распространить на расходы по приобретению оборудования. Основным регионом применения может стать Москва, на которую приходится около 90% таких затрат.

Кроме того, хотят учитывать расходы на создание национальных и суверенных ИИ‑моделей в трехкратном размере, что позволит компенсировать до 50% инвестиций за счет экономии на налоге на прибыль. Расходы на дообучение моделей предлагается капитализировать и включать в стоимость новой модели. Отдельная мера предусматривает учет в двойном размере расходов на доработку программ с использованием ИИ и последующие обновления ПО из реестра Минцифры. По оценке авторов, это позволит возвращать от 5% до 25% вложений. Дообученные модели смогут включаться в реестр российского ПО как новые продукты.

Для организаций, которые участвуют в разработке и распространении ИИ‑моделей, предалагают установить пониженную ставку страховых взносов 7,6%. Для компаний, входящих в одну группу с разработчиком национальной или суверенной модели и участвующих в ее создании и дистрибуции, обсуждается нулевая ставка. Мера не будет распространяться на кредитные организации.

В Минцифры подтвердили, что предложения сейчас на стадии проработки и обсуждаются с отраслью и профильными ведомствами. Финальные решения по конкретным мерам пока не приняты.