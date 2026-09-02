Сроки маркировки остатков детских игрушек для пострадавших продавцов перенесли на 1 марта 2027

срок маркировки остатков детских игрушек продлен до конца февраля 2027 года (ранее — до 31 августа 2026);

дата начала обязательной передачи сведений о выводе из оборота на кассе перенесена на 1 марта 2027 года (ранее планировалась с 1 сентября 2026).