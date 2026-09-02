Сроки маркировки остатков детских игрушек для пострадавших продавцов перенесли на 1 марта 2027
По просьбе АУРЭК перенесли маркировку детских игрушек с 31 августа на 2027 год.
Правительство РФ продлило срок маркировки детских игрушек до 1 марта 2027 года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает Минэкономики.
Согласно принятому постановлению:
срок маркировки остатков детских игрушек продлен до конца февраля 2027 года (ранее — до 31 августа 2026);
дата начала обязательной передачи сведений о выводе из оборота на кассе перенесена на 1 марта 2027 года (ранее планировалась с 1 сентября 2026).
Мера позволит пострадавшим селлерам успеть привести товарные остатки в соответствие с новыми требованиями, отметили в МЭР.
Отсрочка даст продавцам дополнительное время для выполнения всех требований законодательства и поддержит стабильность на рынке детских товаров.
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