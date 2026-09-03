Минтруд уточнил срок подачи отчета о выполнении квоты для инвалидов

В октябре 2026 отчитаться перед службой занятости нужно будет до 12 октября.

В письме от 31.07.2026 № 16-5/ООГ-947 Минтруд уточнил сроки представления отчета о выполнении квоты для инвалидов в октябре 2026 года.

По общим правилам, отправлять форму о выполнении квоты для приема на работу инвалидов нужно ежемесячно не позднее 10-го числа.

Но в октябре 2026 года 10 число выпадает на нерабочий день (субботу). Поэтому отчитаться в службу занятости нужно будет до понедельника, 12 октября.

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