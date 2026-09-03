Желание трудиться в одной команде с родными стремительно снижается в 2026 году

Совместная работа с близкими теряет популярность — только половина россиян готовы работать с друзьями, а трудиться рядом с родственниками согласны заметно меньше.

Интерес к совместной работе с близкими заметно снизился. Лишь половина россиян готова трудиться в одной команде с друзьями, а желание работать рядом с родственниками падает по всем категориям.

Самой приемлемой кандидатурой для совместной работы остается лучший друг или подруга — о готовности трудиться в одной команде заявили 52% россиян. Гораздо меньше желающих работать рядом со вторыми половинами (26%), отцами (25%) и матерями (15%). Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Подчиняться другу согласны 33% опрошенных, супругу — 26%, отцу — 25%, матери — 22%. Руководить близкими россияне тоже не стремятся: в роли начальника приятеля готовы видеть 43%, вторую половину — 31%, мать — 30%, отца — 28%.

Исследование фиксирует выраженный гендерный разрыв. Мужчины чаще готовы работать с друзьями, женщины — с матерями. При этом подчиняться жене мужчины готовы заметно реже, чем россиянки — мужу. Работать под руководством матери согласен лишь каждый пятый мужчина.

SuperJob отмечает устойчивый тренд на разграничение личного и профессионального. Если в 2024 году наблюдалось оживление интереса к совместной работе с друзьями (71%), то сейчас энтузиазм снизился до 52%. Меньше стало и тех, кто готов подчиняться друзьям или руководить приятелями.