Расходы на ФОТ вырастут: эксперт предупредила о последствиях новых правил оплаты переработок

С 1 сентября 2026 за переработку свыше 120 часов придется платить в двойном размере.

С 1 сентября 2026 года вступают в силу поправки к ТК (Федеральный закон от 25.05.2026 № 144-ФЗ). Реформа меняет правила оплаты сверхурочной работы и премирования, устраняя правовые пробелы и усиливая гарантии для сотрудников.

Как теперь оплачивается переработка:

первые два часа переработки в день оплачиваются минимум в полуторном размере, последующие – минимум в двойном, до достижения годового лимита в 120 часов. Начиная со 121-го часа все время переработки оплачивается строго не менее чем в двойном размере без разделения на «первые» и «последующие» часы;

годовой максимум сверхурочных можно поднять со 120 до 240 часов, но только при наличии соответствующего пункта в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Иначе – лимит остается прежним – 120 часов.

При этом работа свыше 120 часов возможна только с письменного согласия сотрудника под каждый конкретный случай. Общие согласия сроком на год суды признавать не будут, подчеркнула Наталия Козьякова, доцент кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.

Сохраняется и суточное ограничение – нельзя перерабатывать более четырех часов в течение двух дней подряд.

По предварительным оценкам экспертов, годовой фонд оплаты труда может вырасти на 4-7%, если премия составляет около трети дохода сотрудника, даже без повышения базовых окладов. Это создает ряд вызовов, считает Козьякова.

Для ритейла, логистики и сезонных производств оплата переработок по двойному тарифу после 120 часов может сделать наем дополнительных временных сотрудников экономически более выгодным решением, чем оплату переработок.

Но возможны и попытки обойти закон через оформление разовых задач договорами ГПХ с самозанятыми вместо трудовых отношений.

Для бизнеса изменения означают неизбежный рост расходов и необходимость глубокой ревизии кадровой документации, добавила эксперт.