Минфин разъяснил, кому из общепита доступно освобождение от НДС без учета зарплаты

Льгота по НДС без требования о среднемесячной зарплате доступна лишь организациям и ИП на УСН с доходом до 60 млн рублей за 2025 год, если они начали платить НДС с начала 2026 года.

В письме от 13.07.2026 №03‑07‑11/60123 Минфин разъяснил порядок применения льготы по НДС для организаций и ИП сферы общепита, перешедших на уплату налога в течение года. Освобождение без учета среднего размера зарплаты доступно только тем, кто стал плательщиком НДС с 1 января 2026 года.

В общем порядке для применения льготы по пп.38 п.3 ст.149 НК общепит должен одновременно соблюдать три условия:

доходы за предыдущий год — не более 3 млрд рублей ;

доля доходов от услуг общепита — не менее 70% ;

среднемесячная зарплата сотрудников — не ниже региональной отраслевой.

С 1 апреля 2026 года Федеральный закон №104‑ФЗ разрешил организациям и ИП на УСН сохранить освобождение от НДС без выполнения требования о средней зарплате. Но эта возможность предоставлена только тем, чей доход за 2025 год не превысил 60 млн рублей и кто стал плательщиком НДС именно с 1 января 2026 года. Такие налогоплательщики могут применять льготу с 1 апреля по 31 декабря 2026 года при условии, что доля доходов от услуг общепита за 2025 год превышает 70%.

Минфин подчеркнул: если организация или ИП начали применять освобождение от НДС не с начала года, то для получения льготы они обязаны соблюдать условие о среднемесячном размере выплат персоналу.